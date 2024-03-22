'Gamzeli güzel' son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının önemli oyuncularından Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında vefat etti. Üsküdar Şakirin Cami'nde kılınan cenaze namazında taziyeleri oğlu Yiğit Çolak ve eski eşi Yavuz Çolak kabul etti. Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' lakabıyla bilinen; Kemal Sunal ile oynadığı ‘Orta Direk Şaban’, ‘Şaşkın Milyoner’ filmleriyle hafızalara kazınan Öztan'ın cenaze törenine Serdar Gökhan, Nuri Alço, Safiye Soyman, Gökhan Güney, Perihan Savaş başta olmak üzere çok sayıda sanatçı arkadaşı katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Öztan’ın cenazesi Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

“Bu hayatın bir döngüsü"

Taziyeleri kabul eden Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit Çolak, “Siz istediğinizi yapın, yukarısı neyi isterse o oluyor. Çok da fazla söze gerek yok, başımız sağ olsun. Sevenleri burada, ‘Tuzla’dan geldik’ diyenler var. Allah gelen herkesten razı olsun, dualarını eksik etmesinler. Bu hayatın bir döngüsü" ifadelerini kullandı.

“Güzel bir şekilde gitti"

‘Kendisi benim kankamdı’ diyerek sözlerine başlayan oyuncu Nuri Alço, “Kalbi, ruhu çok güzel bir insandı. Yani bu kadar yıllar uğraştık. Kendi çaba sarf etti ama maalesef bu hastalık bir bulaşınca yakasını bırakmıyor insanın. 5 ay oldu bu hastanede yatalı, bir sürü tedaviler, yanlışlıklar oldu, kurtaramadık. Allah yani ruhunu şad etsin, toprağımız olsun. Allah ona öyle bir evlat verdi ki, yani yanından bir saniye dahi ayrılmayan, onunla yatan kalkan, bu hastalığın da başında olan öyle bir evlat gördü. Allah herkese de öyle bir evlat nasip. Onun için güzel bir şekilde gitti" diye konuştu.

“Kişilik olarak da sakin, cici bir insandı"

Bahar Öztan ile 4 filmde yer aldığını söyleyen şarkıcı Gökhan Güney ise, “Üzüntüden insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Yani baktığınız zaman, şimdi biz Bahar'ın rahatsızlığını ben yıllardır biliyorum. Zaman zaman görüşüyoruz. Bodrum'a gittiğimiz zaman uğruyoruz. Bayağı mücadele verdi ve çok azimliydi. Biz de başaracağına inanıyorduk ama olmadı işte. Bu hastalık lanet bir hastalık, yapacak bir şey yok. Bahar çok sevdiğimiz, yıllardır tanıdığımız bir arkadaşımız. Kişilik olarak da sakin, cici bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

“Çok üzgünüm"

Bodrum’da komşusu olduğunu söyleyen şarkıcı Safiye Soyman, “Çok üzgünüz, benim çok iyi arkadaşımdı. Onu anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalır, kelimeler yetmez. Hiç kimseyi kırmayan, o kadar güzel bir insandı ki mekanı cennet olsun. Hiç onu unutmayacağız, çok üzüldük" dedi. Perihan Savaş ise, “Çok savaştı, çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Acıları dindi. Ben onunla 2 tane film çektim, dünya tatlısı bir insandı. Bizim gamzelimizdi, çok üzgünüm. Hastanedeydi, ziyaret etmemiz mümkün değildi. Çok üzgünüm" diye konuştu.