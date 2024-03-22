Kavgaya 1 tutuklama, 3 ev hapsi

Olay, önceki gün Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile kurşunların isabet ettiği B.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Diğer yandan tarafların çatışma anları, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde; caddede birbirine saldıranlardan 2'sinin silahla ateş etmesi ve çevredekilerin yaralılara müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Rize Valiliği, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yaptığı açıklamada 7 şüphelinin gözaltına alındığını, komşu olan taraflar arasında husumet olduğunu belirtti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö.K., D.Ö.K. ile H.Ç. adli kontrol şartıyla ev hapsi cezasına çarptırılırken, Bünyamin Avcı tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.