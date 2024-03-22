Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında Dünya Su Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirterek, "Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.