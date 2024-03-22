Mehmet Şimşek Eskişehir'de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir’e geldi. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Şimşek’i AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve partililer karşıladı. Şimşek, parti üyeleriyle sohbet ederek seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Şimşek daha sonra Eskişehirli sanayiciler ve iş insanlarıyla bir otelde bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.