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Mehmet Şimşek Eskişehir'de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partisinin il başkanlığını ziyaret etti, Eskişehir’de sanayici iş insanlarıyla buluştu.

Mehmet Şimşek Eskişehir'de mask
Mehmet Şimşek Eskişehir'de
Mehmet Şimşek Eskişehir'de
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir’e geldi. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Şimşek’i AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve partililer karşıladı. Şimşek, parti üyeleriyle sohbet ederek seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Şimşek daha sonra Eskişehirli sanayiciler ve iş insanlarıyla bir otelde bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.

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22 Mar 2024 - 17:19 DHA Eskişehir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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