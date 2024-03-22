Mehmet Şimşek Eskişehir'de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir’e geldi. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Şimşek’i AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve partililer karşıladı. Şimşek, parti üyeleriyle sohbet ederek seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Şimşek daha sonra Eskişehirli sanayiciler ve iş insanlarıyla bir otelde bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.