- Spor

Süper Lig'de 31. haftanın fikstürü açıklandı

Süper Lig’in 31.hafta Süper Lig maçlarının programı açıklandı.

Süper Lig'de 31. haftanın fikstürü açıklandı mask

Süper Lig’in 31.hafta Süper Lig maçlarının programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanmasının planlandığı bildirildi.

Ligde 31. haftanın programı şöyle:

2 NİSAN SALI

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Hatayspor

3 NİSAN ÇARŞAMBA

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük

20.30 Kayserispor - Kasımpaşa

20.30 Konyaspor - Trabzonspor

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

4 NİSAN PERŞEMBE

20.30 Samsunspor - Pendikspor

20.30 Başakşehir - Beşiktaş

# Super Lıg, Futbol, 31.hafta, Maç, 2024, 31 mart, mart, Adana, Gaziantep, Fenerbahçe

22 Mar 2024 - 15:51 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL