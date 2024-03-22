Süper Lig'de 31. haftanın fikstürü açıklandı

Süper Lig’in 31.hafta Süper Lig maçlarının programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanmasının planlandığı bildirildi.
Ligde 31. haftanın programı şöyle:
2 NİSAN SALI
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor
20.30 Galatasaray - Hatayspor
3 NİSAN ÇARŞAMBA
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
4 NİSAN PERŞEMBE
20.30 Samsunspor - Pendikspor
20.30 Başakşehir - Beşiktaş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.