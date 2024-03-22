'Sibergöz-28' operasyonu: 34 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta eş zamanlı 'Sibergöz-28' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya; Giresun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 16, Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 12, Osmaniye'de 'çevrim içi çocuk istismarı' suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheli ve Zonguldak'ta yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Operasyonlar sonucu 1 otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.