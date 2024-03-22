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'Sibergöz-28' operasyonu: 34 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

'Sibergöz-28' operasyonu: 34 gözaltı
'Sibergöz-28' operasyonu: 34 gözaltı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta eş zamanlı 'Sibergöz-28' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya; Giresun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 16, Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen 12, Osmaniye'de 'çevrim içi çocuk istismarı' suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheli ve Zonguldak'ta yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Operasyonlar sonucu 1 otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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22 Mar 2024 - 15:29 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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