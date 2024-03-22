31 Mart’ta Bursa Adaylar Listesi

BURSA ADAY LİSTESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Alinur AKTAŞ , Mesleği : Mali Müşavir , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
İYİ PARTİ - Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MEMLEKET PARTİSİ - Ruşen SEVER , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
DEMOKRATİK SOL PARTİ - Mahmut BAYRAM , Mesleği : Eğitimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
YENİDEN REFAH PARTİSİ - Sedat YALÇIN , Mesleği : Yeminli Mali Müşavir , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - İhsan SEYLAN , Mesleği : Politikacı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Ayhan KESER , Mesleği : Çevirmen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ - Atilla SUBAŞI , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
ZAFER PARTİSİ - Bayram KAZANCI , Mesleği : Fizik Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Mehmet Emin TÜRKMEN , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Hasan AYDIN , Mesleği : İş Adamı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Sedat MUĞURTAY , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Mustafa BOZBEY , Mesleği : İnşaat Yüksek Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
EMEK PARTİSİ - Selma GÜRKAN , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - İlhan ÇETİN , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
OCAK PARTİSİ - Serkan KALKAN , Mesleği : İnşaat - Emlak , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
DEMOKRAT PARTİ - Nazif KARA , Mesleği : Eczacı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MİLLET PARTİSİ - Abdurrahman ÖNDER , Mesleği : Kimya Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ - Zafer SİCİMOĞLU , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Zeki KAHRAMAN , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
SAADET PARTİSİ - İkram AKKAYA , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
VATAN PARTİSİ - Mustafa Enver YILMAZ , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Metin YILDIRIM , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Nasır YILDIZ , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Erol ÇEVİK , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
BAĞIMSIZ - Cem YILDIZ , Mesleği : Optisyen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Osman TOHUMCU , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.