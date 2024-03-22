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31 Mart’ta Bursa Adaylar Listesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylar açıklandı. YSK’ye verilen listeler belli oldu.

31 Mart’ta Bursa Adaylar Listesi mask

BURSA ADAY LİSTESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Alinur AKTAŞ , Mesleği : Mali Müşavir , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

İYİ PARTİ - Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MEMLEKET PARTİSİ - Ruşen SEVER , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

DEMOKRATİK SOL PARTİ - Mahmut BAYRAM , Mesleği : Eğitimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

YENİDEN REFAH PARTİSİ - Sedat YALÇIN , Mesleği : Yeminli Mali Müşavir , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - İhsan SEYLAN , Mesleği : Politikacı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Ayhan KESER , Mesleği : Çevirmen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ - Atilla SUBAŞI , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

ZAFER PARTİSİ - Bayram KAZANCI , Mesleği : Fizik Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Mehmet Emin TÜRKMEN , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Hasan AYDIN , Mesleği : İş Adamı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Sedat MUĞURTAY , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Mustafa BOZBEY , Mesleği : İnşaat Yüksek Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

EMEK PARTİSİ - Selma GÜRKAN , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - İlhan ÇETİN , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

OCAK PARTİSİ - Serkan KALKAN , Mesleği : İnşaat - Emlak , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

DEMOKRAT PARTİ - Nazif KARA , Mesleği : Eczacı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MİLLET PARTİSİ - Abdurrahman ÖNDER , Mesleği : Kimya Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ - Zafer SİCİMOĞLU , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Zeki KAHRAMAN , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

SAADET PARTİSİ - İkram AKKAYA , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

VATAN PARTİSİ - Mustafa Enver YILMAZ , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Metin YILDIRIM , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Nasır YILDIZ , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Erol ÇEVİK , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

BAĞIMSIZ - Cem YILDIZ , Mesleği : Optisyen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Osman TOHUMCU , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

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22 Mar 2024 - 14:25 Bursa- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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