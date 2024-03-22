31 Mart’ta Antalya Adaylar Listesi

ANTALYA ADAY LİSTESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Hakan TÜTÜNCÜ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
İYİ PARTİ - Nesrin ÜNAL , Mesleği : Doktor , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRATİK SOL PARTİ - Hakan ŞAKLAR , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
YENİDEN REFAH PARTİSİ - Ümit ÖZKURT , Mesleği : Makine Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Kemal BÜLBÜL , Mesleği : Milletvekili , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Nazlı Ece MUTLU , Mesleği : Turizmci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ZAFER PARTİSİ - Oğuz ERSÖZ , Mesleği : Elektronik Mühendisi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Nimet ÇAKILKAYA , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Mehmet İlteber BAHADIR , Mesleği : Doktor , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Muhittin BÖCEK , Mesleği : Siyaset Bilimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
EMEK PARTİSİ - Elif Bilen TAŞ , Mesleği : Muhasebe , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HÜR DAVA PARTİSİ - Abdulbaki ÖZDEMİR , Mesleği : Turizm , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Sultan BAYRAM , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ADALET BİRLİK PARTİSİ - Ayhan UZUN , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
DEMOKRAT PARTİ - Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MİLLET PARTİSİ - Sadettin GÜNDÜZ , Mesleği : Yüksek Mimar , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MİLLİ YOL PARTİSİ - Mevlüt YAKIŞIKLI , Mesleği : İş Adamı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
ADALET PARTİSİ - Osman KOÇ , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Kıvanç ÇETİNKAYA , Mesleği : Mimar , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
SAADET PARTİSİ - Ersan BİLGİN , Mesleği : Serbest , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
VATAN PARTİSİ - Serdar ÜSKÜPLÜ , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Seda KUL , Mesleği : Serbest , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Emine BÜYÜKNOHUTÇU , Mesleği : Reklamcı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Ali İhsan YILDIRIM , Mesleği : Esnaf , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
BAĞIMSIZ - Osman TURGUT , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Ali SONGÜL , Mesleği : Sosyal Hizmetler Uzmanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Osman YILDIRIM , Mesleği : Ziraat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.