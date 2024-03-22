- Gündem

31 Mart’ta Antalya Adaylar Listesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylar açıklandı. YSK’ye verilen listeler belli oldu.

31 Mart’ta Antalya Adaylar Listesi mask

ANTALYA ADAY LİSTESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Hakan TÜTÜNCÜ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

İYİ PARTİ - Nesrin ÜNAL , Mesleği : Doktor , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRATİK SOL PARTİ - Hakan ŞAKLAR , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

YENİDEN REFAH PARTİSİ - Ümit ÖZKURT , Mesleği : Makine Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Kemal BÜLBÜL , Mesleği : Milletvekili , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Nazlı Ece MUTLU , Mesleği : Turizmci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ZAFER PARTİSİ - Oğuz ERSÖZ , Mesleği : Elektronik Mühendisi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Nimet ÇAKILKAYA , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Mehmet İlteber BAHADIR , Mesleği : Doktor , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Muhittin BÖCEK , Mesleği : Siyaset Bilimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

EMEK PARTİSİ - Elif Bilen TAŞ , Mesleği : Muhasebe , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HÜR DAVA PARTİSİ - Abdulbaki ÖZDEMİR , Mesleği : Turizm , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Sultan BAYRAM , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ADALET BİRLİK PARTİSİ - Ayhan UZUN , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

DEMOKRAT PARTİ - Hasan Hüseyin ATAŞOĞLU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MİLLET PARTİSİ - Sadettin GÜNDÜZ , Mesleği : Yüksek Mimar , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MİLLİ YOL PARTİSİ - Mevlüt YAKIŞIKLI , Mesleği : İş Adamı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

ADALET PARTİSİ - Osman KOÇ , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Kıvanç ÇETİNKAYA , Mesleği : Mimar , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

SAADET PARTİSİ - Ersan BİLGİN , Mesleği : Serbest , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

VATAN PARTİSİ - Serdar ÜSKÜPLÜ , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Seda KUL , Mesleği : Serbest , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Emine BÜYÜKNOHUTÇU , Mesleği : Reklamcı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Ali İhsan YILDIRIM , Mesleği : Esnaf , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

BAĞIMSIZ - Osman TURGUT , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Ali SONGÜL , Mesleği : Sosyal Hizmetler Uzmanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Osman YILDIRIM , Mesleği : Ziraat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

# ADALET VE KALKINMA PARTİSİ, memleket partisi, Yeniden Refah partisi, İyi Parti, Demokratik Sol Parti, HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ, Zafer partisi, YENİ TÜRKİYE PARTİSİ, TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ, BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ, TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ, Cumhuriyet Halk Partisi, EMEK PARTİSİ, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ, BAĞIMSIZ, MİLLET PARTİSİ, Hür Dava Partisi, Vatan Partisi, ADALET BİRLİK PARTİSİ, ocak partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, ADALET PARTİSİ, DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ, Anavatan Partisi, ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ, AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ, SOL Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Antalya, SEÇİM, 2024, Türkiye, Aday

22 Mar 2024 - 14:22 Antalya- Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL