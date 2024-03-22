22 Mar 2024 - 14:22- Gündem G:

31 Mart Adana Aday Listesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylar açıklandı. YSK’ye verilen listeler belli oldu.

31 Mart Adana Aday Listesi mask

ADANA  ADAY LİSTESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Fatih Mehmet KOCAİSPİR , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

İYİ PARTİ - Ayyüce TÜRKEŞ TAŞ , Mesleği : Ekonomist , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MEMLEKET PARTİSİ - Ethem EKE , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRATİK SOL PARTİ - Hakan BULDU , Mesleği : Sanayici , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

YENİDEN REFAH PARTİSİ - Selahattin BAYSAL , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Mahfuz GÜLERYÜZ , Mesleği : Siyasetçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Kubilay ALTUNTAŞ , Mesleği : İktisatçı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ZAFER PARTİSİ - Umut YANAR , Mesleği : Öğretmen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Serdar DOĞAN , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Melek ÇATALBAŞ , Mesleği : Halkla İlişkiler Uzmanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Eyyup KEBUDE , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Zeydan KARALAR , Mesleği : Makina Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

EMEK PARTİSİ - Sevil ARACI , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HÜR DAVA PARTİSİ - Salih DEMİR , Mesleği : Radyocu , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Süleyman KART , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

OCAK PARTİSİ - Azad SEYİTOĞLU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

ADALET BİRLİK PARTİSİ - Sezgin Doğan GÜROCAK , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

MİLLET PARTİSİ - Ali GEÇİOĞLU , Mesleği : Emekli Öğretmen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MİLLİ YOL PARTİSİ - Mehmet FER , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ADALET PARTİSİ - Kazım Kürşad ERDİL , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Hamza MİLLİ , Mesleği : Çiftçi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

SAADET PARTİSİ - Hüseyin ACARLAR , Mesleği : Eğitimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

VATAN PARTİSİ - Ahmet SUSEVEN , Mesleği : Gıda Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Veli ŞAHİN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Mehmet TURAN BAYBURT , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

# Adana, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, YSK, Liste, Aday, Türkiye, İyi Parti, Hür Dava Partisi, Vatan Partisi, HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ, ADALET PARTİSİ, BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

22 Mar 2024 - 14:22 Adana- Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL