31 Mart Adana Aday Listesi

ADANA ADAY LİSTESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Fatih Mehmet KOCAİSPİR , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
İYİ PARTİ - Ayyüce TÜRKEŞ TAŞ , Mesleği : Ekonomist , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MEMLEKET PARTİSİ - Ethem EKE , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRATİK SOL PARTİ - Hakan BULDU , Mesleği : Sanayici , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
YENİDEN REFAH PARTİSİ - Selahattin BAYSAL , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Mahfuz GÜLERYÜZ , Mesleği : Siyasetçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Kubilay ALTUNTAŞ , Mesleği : İktisatçı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ZAFER PARTİSİ - Umut YANAR , Mesleği : Öğretmen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Serdar DOĞAN , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Melek ÇATALBAŞ , Mesleği : Halkla İlişkiler Uzmanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Eyyup KEBUDE , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Zeydan KARALAR , Mesleği : Makina Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
EMEK PARTİSİ - Sevil ARACI , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HÜR DAVA PARTİSİ - Salih DEMİR , Mesleği : Radyocu , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Süleyman KART , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
OCAK PARTİSİ - Azad SEYİTOĞLU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
ADALET BİRLİK PARTİSİ - Sezgin Doğan GÜROCAK , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
MİLLET PARTİSİ - Ali GEÇİOĞLU , Mesleği : Emekli Öğretmen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MİLLİ YOL PARTİSİ - Mehmet FER , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ADALET PARTİSİ - Kazım Kürşad ERDİL , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Hamza MİLLİ , Mesleği : Çiftçi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
SAADET PARTİSİ - Hüseyin ACARLAR , Mesleği : Eğitimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
VATAN PARTİSİ - Ahmet SUSEVEN , Mesleği : Gıda Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Veli ŞAHİN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Mehmet TURAN BAYBURT , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.