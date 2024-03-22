22 Mar 2024 - 14:13- Gündem G:

31 Mart İzmir Aday Listesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylar açıklandı. YSK’ye verilen listeler belli oldu.

31 Mart İzmir Aday Listesi mask

İŞTE ADAY LİSTESİ:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Hamza DAĞ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

İYİ PARTİ - Ümit ÖZLALE , Mesleği : Ekonomist , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MEMLEKET PARTİSİ - Cüneyt OĞUZ , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ANAVATAN PARTİSİ - Ali SUNGUR , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

DEMOKRATİK SOL PARTİ - Kemal Cem PÜLTEN , Mesleği : Gazeteci Kentsel Dönüşüm Uzmanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

YENİDEN REFAH PARTİSİ - Cemal ARIKAN , Mesleği : İktisatçı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Akın BİRDAL , Mesleği : Mühendis , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Savaş SARI , Mesleği : Mühendis , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ - Hüseyin HAN , Mesleği : Müzisyen , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

ZAFER PARTİSİ - Naşit BİRGÜVİ , Mesleği : Toptan Gıda Ticareti , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ - Özler ÇAKIR , Mesleği : Öğretim Üyesi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Deniz ÇELİK , Mesleği : Öğretmen , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Yüksel ODABAŞI , Mesleği : Makina Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Cemil TUGAY , Mesleği : Tıp Doktoru , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

EMEK PARTİSİ - Kemal KÖROĞLU , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Sait DEMİR , Mesleği : Serbest , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ADALET BİRLİK PARTİSİ - Ayperi KÖSEOĞLU , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRAT PARTİ - Burcu BOSTANCIOĞLU , Mesleği : Öğretim Görevlisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Serap KARAOSMANOĞLU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

SAADET PARTİSİ - Mustafa ERDURAN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

VATAN PARTİSİ - Serhan BOLLUK , Mesleği : Doktor , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Barış ÜRKMEYEN , Mesleği : Esnaf , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Ege ÖNCÜ , Mesleği : Tıp Doktoru , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Yasin DEMİRKIRAN , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Menderes BOZKURT , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Umut CESURER , Mesleği : Makine Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Cüneyt AKER , Mesleği : Müteahhit , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

KAHRAMANMARAŞ ADAY LİSTESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Fırat GÖRGEL , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

İYİ PARTİ - Mesut DEDEOĞLU , Mesleği : Muhasebeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MEMLEKET PARTİSİ - Cuma AKPINAR , Mesleği : Şantiye Şefi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

DEMOKRATİK SOL PARTİ - Ahmet ARSLAN , Mesleği : Çiftçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

YENİDEN REFAH PARTİSİ - Muhammed AYDOĞAR , Mesleği : Makine Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Ali ARDIÇ , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Eren LADİKLİ , Mesleği : Sosyal Çalışmacı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ZAFER PARTİSİ - Gökhan CANLI , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ - Dilaver ORUNCAK , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Tilbe Su ASLANPAY , Mesleği : Öğrenci , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Ali TÜRK , Mesleği : Elektronik Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Hava ÇİÇEK , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Mukaddes Zeynep ARIKAN , Mesleği : Siyaset Bilimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HÜR DAVA PARTİSİ - Adem KILINÇ , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Arif SEVİNÇ , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

ADALET BİRLİK PARTİSİ - Ömer KAYA , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRAT PARTİ - Ahmet GEBEL , Mesleği : Muhasebe , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

MİLLET PARTİSİ - Mehmet ÇETİNER , Mesleği : Ticaret , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MİLLİ YOL PARTİSİ - Ramazan DAĞCI , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Taner BARIŞIK , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

VATAN PARTİSİ - Mustafa Osman SARITAŞ , Mesleği : Esnaf , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Nuri AVGIN , Mesleği : Elektronik (Emekli) , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Nusret GÜLOĞLU , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Erhan ERSAVAŞ , Mesleği : Öğretmen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Ali AKKURT , Mesleği : Esnaf , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Ömer SOLAK , Mesleği : Firma Yetkilisi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Mehmet KAYA , Mesleği : Çiftçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

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22 Mar 2024 - 14:13 İzmir- Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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