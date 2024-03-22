31 Mart İzmir Aday Listesi

İŞTE ADAY LİSTESİ:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Hamza DAĞ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
İYİ PARTİ - Ümit ÖZLALE , Mesleği : Ekonomist , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MEMLEKET PARTİSİ - Cüneyt OĞUZ , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ANAVATAN PARTİSİ - Ali SUNGUR , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
DEMOKRATİK SOL PARTİ - Kemal Cem PÜLTEN , Mesleği : Gazeteci Kentsel Dönüşüm Uzmanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
YENİDEN REFAH PARTİSİ - Cemal ARIKAN , Mesleği : İktisatçı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Akın BİRDAL , Mesleği : Mühendis , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Savaş SARI , Mesleği : Mühendis , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ - Hüseyin HAN , Mesleği : Müzisyen , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
ZAFER PARTİSİ - Naşit BİRGÜVİ , Mesleği : Toptan Gıda Ticareti , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ - Özler ÇAKIR , Mesleği : Öğretim Üyesi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Deniz ÇELİK , Mesleği : Öğretmen , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Yüksel ODABAŞI , Mesleği : Makina Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Cemil TUGAY , Mesleği : Tıp Doktoru , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
EMEK PARTİSİ - Kemal KÖROĞLU , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Sait DEMİR , Mesleği : Serbest , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ADALET BİRLİK PARTİSİ - Ayperi KÖSEOĞLU , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRAT PARTİ - Burcu BOSTANCIOĞLU , Mesleği : Öğretim Görevlisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Serap KARAOSMANOĞLU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
SAADET PARTİSİ - Mustafa ERDURAN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
VATAN PARTİSİ - Serhan BOLLUK , Mesleği : Doktor , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Barış ÜRKMEYEN , Mesleği : Esnaf , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Ege ÖNCÜ , Mesleği : Tıp Doktoru , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Yasin DEMİRKIRAN , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Menderes BOZKURT , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Umut CESURER , Mesleği : Makine Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Cüneyt AKER , Mesleği : Müteahhit , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
KAHRAMANMARAŞ ADAY LİSTESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Fırat GÖRGEL , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
İYİ PARTİ - Mesut DEDEOĞLU , Mesleği : Muhasebeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MEMLEKET PARTİSİ - Cuma AKPINAR , Mesleği : Şantiye Şefi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
DEMOKRATİK SOL PARTİ - Ahmet ARSLAN , Mesleği : Çiftçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
YENİDEN REFAH PARTİSİ - Muhammed AYDOĞAR , Mesleği : Makine Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Ali ARDIÇ , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Eren LADİKLİ , Mesleği : Sosyal Çalışmacı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ZAFER PARTİSİ - Gökhan CANLI , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ - Dilaver ORUNCAK , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Tilbe Su ASLANPAY , Mesleği : Öğrenci , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Ali TÜRK , Mesleği : Elektronik Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Hava ÇİÇEK , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Mukaddes Zeynep ARIKAN , Mesleği : Siyaset Bilimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HÜR DAVA PARTİSİ - Adem KILINÇ , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Arif SEVİNÇ , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
ADALET BİRLİK PARTİSİ - Ömer KAYA , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRAT PARTİ - Ahmet GEBEL , Mesleği : Muhasebe , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
MİLLET PARTİSİ - Mehmet ÇETİNER , Mesleği : Ticaret , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MİLLİ YOL PARTİSİ - Ramazan DAĞCI , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Taner BARIŞIK , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
VATAN PARTİSİ - Mustafa Osman SARITAŞ , Mesleği : Esnaf , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Nuri AVGIN , Mesleği : Elektronik (Emekli) , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Nusret GÜLOĞLU , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Erhan ERSAVAŞ , Mesleği : Öğretmen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Ali AKKURT , Mesleği : Esnaf , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Ömer SOLAK , Mesleği : Firma Yetkilisi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Mehmet KAYA , Mesleği : Çiftçi , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.