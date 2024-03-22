22 Mar 2024 - 14:10- Gündem G:

31 Mart İstanbul Aday Listesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylar açıklandı. YSK’ye verilen listeler belli oldu.

31 Mart İstanbul Aday Listesi mask

İŞTE ADAY LİSTESİ:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Murat KURUM , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

İYİ PARTİ - Mehmet Satuk Buğra KAVUNCU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MEMLEKET PARTİSİ - Emre Berk HACIGÜZELLER , Mesleği : Mali Müşavir , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ANAVATAN PARTİSİ - Umut ÇINAR , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRATİK SOL PARTİ - Nesim PAKIR , Mesleği : Akademisyen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

YENİDEN REFAH PARTİSİ - Mehmet ALTINÖZ , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Meral DANIŞ BEŞTAŞ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Orhan GÖKDEMİR , Mesleği : Gazeteci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ - Osman TEKİN , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

ZAFER PARTİSİ - Azmi KARAMAHMUTOĞLU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Ziya İNCEDERE , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Cihan ERDOĞANYILMAZ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Burhanettin AKTÜRK , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Ekrem İMAMOĞLU , Mesleği : Belediye Başkanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Mustafa AYTAŞ , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

OCAK PARTİSİ - Osman ÇELİK , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

ADALET BİRLİK PARTİSİ - Muharrem MUTLU , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MİLLET PARTİSİ - Hasan Hüsnü GÜNER , Mesleği : Eğitimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MİLLİ YOL PARTİSİ - Hüseyin IŞIK , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - İdris ŞAHİN , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

SAADET PARTİSİ - Birol AYDIN , Mesleği : Yönetici , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

VATAN PARTİSİ - İbrahim Okan ÖZKAN , Mesleği : Siyaset Bilimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Vedat Taylan YILDIZ , Mesleği : Endüstri Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Yüksel ÖZDEN , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Adem BAYRAKTAR , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Memet Ali AYDOĞMUŞ , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Burak Emre ÇETİN , Mesleği : Veteriner , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Mirhat Tekin BRUSK , Mesleği : Nöröbilim Uzmanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Ahmet SOYTÜRK , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Orhan ÇEBİ , Mesleği : Genel Danışman , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Merve KARATAŞ , Mesleği : Doktor , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Güven AKICI , Mesleği : Film Yapımcısı , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

BAĞIMSIZ - Ahmet BİRİKMEN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Yaşar POLAT , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

BAĞIMSIZ - Habip AKSU , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - İshak AKBAY , Mesleği : Sanatçı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Hülya KAVUZLU KARAMAN , Mesleği : Mühendis , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Vedat ÖZTÜRK , Mesleği : Müteahhit , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Galip MENTEŞE , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Cemal TARANCI , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Polat ERDOĞAN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Fatma Ragibe KANIKURU LOĞOĞLU , Mesleği : Avukat Katibesi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

BAĞIMSIZ - Hüseyin DURMAZ , Mesleği : Gazeteci , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Sena Elest AKINCI , Mesleği : Kimya Teknisyeni , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Uğur ETLİK , Mesleği : İnşaat Emlak , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

BAĞIMSIZ - Atakan BOZYAYLA , Mesleği : Yönetim Kurulu Başkanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Bilen AKPINAR , Mesleği : Operatör , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Ömer KARVAN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Abdullah ARLİ , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

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22 Mar 2024 - 14:10 İstanbul- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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