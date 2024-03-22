31 Mart İstanbul Aday Listesi

İŞTE ADAY LİSTESİ:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Murat KURUM , Mesleği : İnşaat Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
İYİ PARTİ - Mehmet Satuk Buğra KAVUNCU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MEMLEKET PARTİSİ - Emre Berk HACIGÜZELLER , Mesleği : Mali Müşavir , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ANAVATAN PARTİSİ - Umut ÇINAR , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRATİK SOL PARTİ - Nesim PAKIR , Mesleği : Akademisyen , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
YENİDEN REFAH PARTİSİ - Mehmet ALTINÖZ , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Meral DANIŞ BEŞTAŞ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Orhan GÖKDEMİR , Mesleği : Gazeteci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ - Osman TEKİN , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
ZAFER PARTİSİ - Azmi KARAMAHMUTOĞLU , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Ziya İNCEDERE , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ - Cihan ERDOĞANYILMAZ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Burhanettin AKTÜRK , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Ekrem İMAMOĞLU , Mesleği : Belediye Başkanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Mustafa AYTAŞ , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
OCAK PARTİSİ - Osman ÇELİK , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
ADALET BİRLİK PARTİSİ - Muharrem MUTLU , Mesleği : İşletmeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MİLLET PARTİSİ - Hasan Hüsnü GÜNER , Mesleği : Eğitimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MİLLİ YOL PARTİSİ - Hüseyin IŞIK , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - İdris ŞAHİN , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
SAADET PARTİSİ - Birol AYDIN , Mesleği : Yönetici , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
VATAN PARTİSİ - İbrahim Okan ÖZKAN , Mesleği : Siyaset Bilimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Vedat Taylan YILDIZ , Mesleği : Endüstri Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Yüksel ÖZDEN , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Adem BAYRAKTAR , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Memet Ali AYDOĞMUŞ , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Burak Emre ÇETİN , Mesleği : Veteriner , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Mirhat Tekin BRUSK , Mesleği : Nöröbilim Uzmanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Ahmet SOYTÜRK , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Orhan ÇEBİ , Mesleği : Genel Danışman , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Merve KARATAŞ , Mesleği : Doktor , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Güven AKICI , Mesleği : Film Yapımcısı , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
BAĞIMSIZ - Ahmet BİRİKMEN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Yaşar POLAT , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
BAĞIMSIZ - Habip AKSU , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - İshak AKBAY , Mesleği : Sanatçı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Hülya KAVUZLU KARAMAN , Mesleği : Mühendis , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Vedat ÖZTÜRK , Mesleği : Müteahhit , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Galip MENTEŞE , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Cemal TARANCI , Mesleği : Serbest Meslek , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Polat ERDOĞAN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Fatma Ragibe KANIKURU LOĞOĞLU , Mesleği : Avukat Katibesi , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
BAĞIMSIZ - Hüseyin DURMAZ , Mesleği : Gazeteci , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Sena Elest AKINCI , Mesleği : Kimya Teknisyeni , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Uğur ETLİK , Mesleği : İnşaat Emlak , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
BAĞIMSIZ - Atakan BOZYAYLA , Mesleği : Yönetim Kurulu Başkanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Bilen AKPINAR , Mesleği : Operatör , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Ömer KARVAN , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Abdullah ARLİ , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.