Otomobile atlayıp, yere düştü

Nevşehir'de Esentepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre V.S., bir anda B.Ş. idaresindeki otomobilin önünü çıkıp, kendisini yere attı. Bu sırada yoldan geçen polisi fark eden V.S. ayağa kalkıp, uzaklaşmak istedi. Durumdan şüphelenen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, V.S.'nin kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere yattığı belirlendi. Görüntülerde; V.S'nin yaya geçidinde beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp, yere düştüğü, ardından da ayağa kalkıp, uzaklaşmak istediği görüldü. V.S. ile B.Ş. polis merkezine götürülürken, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine V.S. serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.