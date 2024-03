Otomobile atlayıp, yere düştü

Nevşehir'de Esentepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre V.S., bir anda B.Ş. idaresindeki otomobilin önünü çıkıp, kendisini yere attı. Bu sırada yoldan geçen polisi fark eden V.S. ayağa kalkıp, uzaklaşmak istedi. Durumdan şüphelenen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, V.S.'nin kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere yattığı belirlendi. Görüntülerde; V.S'nin yaya geçidinde beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp, yere düştüğü, ardından da ayağa kalkıp, uzaklaşmak istediği görüldü. V.S. ile B.Ş. polis merkezine götürülürken, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine V.S. serbest bırakıldı.