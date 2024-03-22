31 Mart’ta Başkentte Adaylar Listesi

İŞTE ADAY LİSTELERİ:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Turgut ALTINOK , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
İYİ PARTİ - Cengiz Topel YILDIRIM , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MEMLEKET PARTİSİ - Zafer Burak HASAR , Mesleği : Diş Hekimi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ANAVATAN PARTİSİ - Tuvana Naz KETENE , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRATİK SOL PARTİ - Mehmet Selim ÇETİN , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
YENİDEN REFAH PARTİSİ - Suat KILIÇ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Gültan KIŞANAK , Mesleği : Siyasetçi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Ali Ufuk ARİKAN , Mesleği : Gazeteci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
ZAFER PARTİSİ - Hüseyin Bartu SORAL , Mesleği : Ekonomist , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Figen TOPAL , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Serkan ÜNVER , Mesleği : Makine Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Mansur YAVAŞ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Fazlı TAŞKAN , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
OCAK PARTİSİ - Murat YARDIMCI , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE
ADALET BİRLİK PARTİSİ - Abdullah DEMİRYÜREK , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
MİLLET PARTİSİ - Salih KOÇ , Mesleği : Mühendis , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Celal Mümtaz AKINCI , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
SAADET PARTİSİ - Cafer GÜNEŞ , Mesleği : Eğitimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
VATAN PARTİSİ - Utku REYHAN , Mesleği : Gazeteci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Korkut CESUR , Mesleği : Muhasebe , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Suat KARAMAN , Mesleği : İş Adamı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Lokman CENGİZ , Mesleği : Serbest , Öğrenim Durumu : İLKOKUL
BAĞIMSIZ - Mustafa SANĞU , Mesleği : Özel Güvenlik , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
BAĞIMSIZ - Yunus Murat GÜZTOKLUSU , Mesleği : Belediyeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.