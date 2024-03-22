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31 Mart’ta Başkentte Adaylar Listesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylar açıklandı. YSK’ye verilen listeler belli oldu.

31 Mart’ta Başkentte Adaylar Listesi mask

İŞTE ADAY LİSTELERİ:


ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - Turgut ALTINOK , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

İYİ PARTİ - Cengiz Topel YILDIRIM , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MEMLEKET PARTİSİ - Zafer Burak HASAR , Mesleği : Diş Hekimi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ANAVATAN PARTİSİ - Tuvana Naz KETENE , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRATİK SOL PARTİ - Mehmet Selim ÇETİN , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

YENİDEN REFAH PARTİSİ - Suat KILIÇ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ - Gültan KIŞANAK , Mesleği : Siyasetçi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ - Ali Ufuk ARİKAN , Mesleği : Gazeteci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

ZAFER PARTİSİ - Hüseyin Bartu SORAL , Mesleği : Ekonomist , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ - Figen TOPAL , Mesleği : İşçi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - Serkan ÜNVER , Mesleği : Makine Mühendisi , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - Mansur YAVAŞ , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ - Fazlı TAŞKAN , Mesleği : Emekli , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

OCAK PARTİSİ - Murat YARDIMCI , Mesleği : İş İnsanı , Öğrenim Durumu : ORTAOKUL/LİSE

ADALET BİRLİK PARTİSİ - Abdullah DEMİRYÜREK , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

MİLLET PARTİSİ - Salih KOÇ , Mesleği : Mühendis , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ - Celal Mümtaz AKINCI , Mesleği : Avukat , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

SAADET PARTİSİ - Cafer GÜNEŞ , Mesleği : Eğitimci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

VATAN PARTİSİ - Utku REYHAN , Mesleği : Gazeteci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Korkut CESUR , Mesleği : Muhasebe , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Suat KARAMAN , Mesleği : İş Adamı , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Lokman CENGİZ , Mesleği : Serbest , Öğrenim Durumu : İLKOKUL

BAĞIMSIZ - Mustafa SANĞU , Mesleği : Özel Güvenlik , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

BAĞIMSIZ - Yunus Murat GÜZTOKLUSU , Mesleği : Belediyeci , Öğrenim Durumu : ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL

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22 Mar 2024 - 14:04 Ankara- Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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