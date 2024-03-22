Niğde'de 19 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-19 Mart tarihlerinden gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlüyü yakaladı.

Ayrıca operasyonlarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 28, para cezası bulunan 6 ve yoklama kaçağı olan 69 kişiye işlem yapıldı.Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.