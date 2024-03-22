- Asayiş

Niğde'de 19 hükümlü yakalandı

Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü yakalandı.

Niğde'de 19 hükümlü yakalandı mask

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-19 Mart tarihlerinden gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlüyü yakaladı.

Ayrıca operasyonlarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 28, para cezası bulunan 6 ve yoklama kaçağı olan 69 kişiye işlem yapıldı.Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

# hükümlü, Niğde, Niğde Valiliği, Operasyon, mart, edildi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı

22 Mar 2024 - 14:06 AA Niğde- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL