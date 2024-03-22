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Mansur Yavaş, Kızılay'da

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay'da bulunan Metro Altı Çarşısı ile Soysal İş Hanı'nda esnafı ziyaret etti.

Mansur Yavaş, Kızılay'da mask
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay'da bulunan Metro Altı Çarşısı ile Soysal İş Hanı'nda esnafı ziyaret etti.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda bulunan Metro Altı Çarşısı'nı ziyaret etti. Yavaş'a, Çarşı Yönetimi Başkanı Recep Yavuz eşlik etti. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, 'Hayırlı ramazanlar' dileklerini iletti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Mansur Yavaş, Metro Altı Çarşısı'nın ardından Soysal İş Hanı'na esnaf ziyaretinde bulundu. Yavaş'a, Soysal İş Hanı Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Özeyranoğlu eşlik etti.

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22 Mar 2024 - 13:58 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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