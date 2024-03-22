Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay'da bulunan Metro Altı Çarşısı ile Soysal İş Hanı'nda esnafı ziyaret etti.
Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda bulunan Metro Altı Çarşısı'nı ziyaret etti. Yavaş'a, Çarşı Yönetimi Başkanı Recep Yavuz eşlik etti. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, 'Hayırlı ramazanlar' dileklerini iletti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Mansur Yavaş, Metro Altı Çarşısı'nın ardından Soysal İş Hanı'na esnaf ziyaretinde bulundu. Yavaş'a, Soysal İş Hanı Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Özeyranoğlu eşlik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.