Depremzede 'Patrick' ve 'Sandy'ye yeni yuva aranıyor

Ankara'da faaliyet gösteren Yaşamdan Yana Derneği üyeleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 320'den fazla hayvanı kurtararak yeni sahipleriyle buluşturdu. Depremden kurtarılan iki hamile kedinin yavruları olan 'Patrick' ve 'Sandy' ise şimdi yeni yuvalarını bekliyor.

Yaşamdan Yana Derneği, 2021 yılından bu yana hayvan haklarını savunmak ve doğal afetlerde hayvanlara yardım etmek için faaliyet gösteriyor. Son olarak 6 Şubat depreminde bölgeye 9 kez yardım seferi düzenleyen dernek üyeleri, depremzedeler için yardım malzemeleri götürdü. Bu sırada 320'den fazla hayvan da kurtarılıp, bakıma alındı. Kurtarılan hayvanların çoğu sahiplendirilerek, yeni yuvalarına yerleştirilirken, bir kısmı da sahipleri bulunarak geri teslim edildi. Depremde kurtarılan iki hamile kedinin yavruları 'Patrick' ve 'Sandy' ise sahiplendirilmeyi bekliyor.

Yaşamdan Yana Derneği Başkanı Nilgün Engin, deprem bölgesine 9 yardım seferi düzenlediklerini söyleyerek, "Giderken insanlar ve hayvanlar için yardım malzemesi götürdük. Dönerken kurtarabildiklerimizi ya da daha önceden kurtarılmış ve bakıma alınmış hayvanları Ankara'da daha iyi yerlere, yuvalara yerleştirebilmek için getirdik. 320 kadar hayvan kurtardık. Bunların çoğu yeni güzel yuvalarına gitti. Bir kısmını aileler bize ulaşarak ‘bizim çocuğumuz’ diyerek aldılar. Güzel hikayelere şahit olduk. Şimdi elimizde iki tane bebek var. Bu bebeklerin annelerini kurtarmıştık; ama hamileydi. Birinin annesinin adı Fındık. Fındık buraya geldiğinde doğum yaptı. Bebeklerinden birine bir arkadaşımız yuva buldu. Mutlu bir şekilde yaşıyor. Ama bir tanesi hala burada. Diğeri başka bir annenin çocuğuydu. Yani şu anda bir kız, bir erkek, iki bebek var. Bu bebeklerin de sahiplenme ihtiyaçları var. İnsanların yuva olma arzuları bitmiş durumda ya da geride mi kaldı bilmiyorum. Yeni bir yuva bulamadık. Bu yüzden aşılarını yaptırdık ve çiplerini taktırdık. Şimdi yurt dışında aramaya başlayacağız. Artık onların güvende ve emin ellerde yaşayacağı bir yere gitmesini bekliyoruz" dedi.