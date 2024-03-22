Mersin'de 88 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 'dolandırıcılık', 'yaralama', 'fuhuş amacıyla yer temin etmek', 'hırsızlık', 'tehdit, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 30 adrese yapılan baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Kent genelinde de aranan 78 kişi, polisin çalışması ile yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.