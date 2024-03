Aras: "Belediye başkanlığında risk almayı bileceksin"

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'te bir dizi program gerçekleştirdi. Aras'ın ilk durağı Söğüt oldu ve burada Aras'a, Marmaris Belediye Başkan aday Acar Ünlü, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve 27. dönem milletvekili Burak Erbay da eşlik etti. Aras, mahalleye girer girmez davul, zurna ve meşalelerle karşılandı. Seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın her bir köşesini gezdiğini, her vatandaşı dinlediğini söyleyerek sözlerine başlayan Aras, "Beş yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. Yani iş atla deve değil. Öyle çok da gözde büyütülecek bir şey değil, bilginiz olsun. Bu iş tamamen gönül işi. Gönülden çalışmaya niyetliysen eğer belli bir bilgi birikimin varsa, tecrüben varsa yapılacak çok da güzel de bir iş. Bunun besleyen tarafı da tamamen vatandaşın memnuniyeti, geri dönüşten aldığın o tatmin duygusu" ifadelerini kullandı.

'PLANLAMA YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜP GEREKENİ YAPACAĞIZ'

Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: "O zaman da hizmet için zaten genel ihtiyaçlar tarafında yer aldığımız için halkın ihtiyaçları neyse o hizmeti getirmek için gidiyoruz. Merkezi hükümete de gidiyoruz, bakanlıklara da gidiyoruz. Herkesle orada birlikte çalışıyoruz. O yüzden özetle Datça'nın ve Marmaris'in bu bölgesinin sorununu çözmenin yolu tamamen özel çevre koruma planlarının buraya özgü tekrar değerlendirilmesinden geçiyor. Bu da kaçak yapılaşmayı önleyen de bir yol. Çünkü plansız her alan kaçak yapılaşmaya gebedir. İmar planı yapılır. Uygun şartlarda uygun mimari karakterde izin verilirse orası düzgün büyür. Aynı zamanda kanalizasyonuyla, aydınlatmasıyla, suyuyla, internetiyle günümüzde altyapısıyla, yoluyla da düzgünce büyüyebilir. O yüzden imar planı kesinlikle gerekli. Sadece Söğüt için ve Selimiye için Bozburun için değil. Her yer için düzgün imar planlarına ihtiyacımız var. Belirli bir bölümünü Bodrum'da yaptık, başardık. Gittiğim yer her yerde imar planlarında sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Bunları da planlama yetkilileriyle görüşüp gerekeni yapacağız."

'BİZ BU RİSKİ ALMAYA HAZIRIZ'

Öncelikle Selimiye, Bozburun, Turgut ve bu bölgenin altyapısı ile kanalizasyonunun yapılması gerektiğine dikkati çeken Aras, "Bunun dışında plan olmayınca altyapıyla ilgili de sıkıntılar oluyor. Kanalizasyon da yapamıyorsun. Çünkü yollar kamuya terk edilmemiş oluyor. Arıtma tesisini yapacağınız yer belirlenmemiş oluyor. Ancak tabii ki imar planının olmaması veya gecikmesi arıtma tesisini yapmamıza engel olmayacak. Biz bu riski almaya hazırız. Belediye başkanlığı nüfus memurluğu değil, gerektiğinde risk almayı da bileceksin. Bir şeyden yargılanacaksan arıtma tesisi yaptın diye yargılan. Başka kötü bir şeyden yargılanma. Biz de buna hazırız. O yüzden öncelikle Selimiye, Bozburun, Turgut ve bu bölgenin altyapısını, kanalizasyonunu kesinlikle çözmemiz lazım. Zaten aynı sıkıntılarla bugüne kadar geldik. Buraların projeleri hazır, finansmanı hazır. Ve imar planı olmasa dahi geçmiş dönemi yapılaşma koşulları diye imar planı olmayan en üst plansız alanlarda bazı uygulamalar veya istisnalar vardır. O istisnaları kullanabileceğiz" ifadelerini kullandı.

'HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ VE MUĞLA'NIN HAKKINI MUĞLA'YA GETİRECEĞİZ'

Muğla Büyükşehir'in organizasyon yapısını güçlendirmekle işe başlayacağını söyleyen Aras, "Muğla Büyükşehir'in hem bütçesini hem organizasyonunu güçlendireceğiz ki daha iyi daha nitelikli ve daha hızlı yerinde, zamanında hizmet üretebilecek. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün partilerin milletvekillerinden, bütün partilerin il başkanlarından, iş dünyasından, meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından güçlü bir lobi kuracağım. Bu lobi Muğla'nın, Marmaris'in, Söğüt'ün hakkı olanı gidip neredeyse koparıp alacak. Muğla'da turizmle geçiniyoruz. Yaşadığımız yerdeki kalıcı nüfusumuz 1 milyon ama 5 milyonluk para harcıyoruz. Sürekli 5 milyona hizmet veriyoruz. Her ay 1 milyonluk para alıyoruz, 5 milyon harcıyoruz. Düşünün, her ay 4 milyon zarar. Bu iş böyle zaten sürdürülemez. O yüzden biz diyoruz ki merkezi hükümetimizle, merkezi bütçeden Muğla'ya ayrılan payda bir düzenleme yapılsın. Onun için bu lobi, güçlü lobiyi kullanıp gidip gerekirse orada mevzuat değiştirmeye kadar giden bir çalışma yapacağız. Oraya, hiç kimseyi birbirinden ayırmadan AK Parti'liymiş, MHP'liymiş, İYİ Partiliymiş, CHP'liymiş demeden herkesi kucaklayarak gideceğiz ve Muğla'nın hakkını Muğla'ya getireceğiz" dedi.

CEMEVİ PROJESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Aras, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris'te yapılması planlanan cemevi projesine ilişkin protokol imzaladı. Kreş, anaokulu, derslikler ve konferans salonunun da içinde olacağı cemevi projesi protokolünü PSAKD Marmaris Şube Başkanı Mehmet Ali Akyol ile Aras imzaladı. İmza protokolünde konuşan Aras, eşitlik temelinde bir yaklaşım içerisinde olacaklarını ifade etti. Aras, "Hayatımın 20 yılı Anadolu'yu dolaşarak geçti. Özellikle Sivas'ta Zara'da Alevi canlarla birlikte çok uzun bir süre geçirdim. O zamana kadar farkında olmadığım bazı duyguları orada hissettim ve öğrendim. Her şeye rağmen dik duruşunuzu, cumhuriyete, Atatürk'e sahip çıkışınızı, çok net gördüm. 2019 yılında Bodrum'da belediye başkanı olduğumda iki tane köyümüz vardı. İki köyü maalesef görmezden gelmişler. Hemen gereğini yaptık. O köylere hizmeti eşitlikle götürdük. Eşitlik temelinde toplumun bütün katmanlarının eşit olduğu, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi ırktan, dinden, dinden olursa hangi mezhepten olursa olsun tamamen eşitlik temelinde bir yaklaşım içerisinde olacağız. Tıpkı Hacı Bektaş Veli gibi tıpkı Mevlana gibi tıpkı Pir Sultan gibi. Biz de o bakışla dünyaya bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

İFTAR PROGRAMINDA STK'LARLA BİR ARAYA GELDİ

Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen Aras Marmaris'teki iftar sofrasında sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu. Aras'a CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve partililer eşlik etti. İftar programına Marmaris Diyarbakırlılar Derneği, Siirt Kurtalanlılar Derneği, Mardinliler Derneği, Şanlıurfa Siverekliler Derneği, Vanlılar Derneği, Ağrılılar Derneği ve Hataylılar Derneği katılım sağladı. Aras Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı ziyaret etti. Çocukluk ve gençlik yıllarını esnaf olarak geçirdiğini söyleyen Aras, esnaf odası üyesi olduğunu ifade etti. Aras, "Küçük bir restoranımız var. Günübirlik testi alanımız var. Bir plaj. 25 odalı bir butik otelimiz var. Yani aile işletmesi olarak devam ediyoruz. Belediye Başkanlığında da 5 yıllık bir tecrübemiz var. 5 yılı, salgını, yangını, depremi, ekonomik krizi esnaflarımızla birlikte yaşadık. İş dünyasıyla, turizmcilerle beraber yaşadık. Yani biz ayazı yedik, kışı geçirdik. Ama hani kurt kışı geçirirmiş, yediği ayazı unutmazmış. Buraya şimdi bu tecrübeyle geliyoruz" diye konuştu.