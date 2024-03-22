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Ahşap depoda yangın çıktı

Diyarbakır’da bir işyerinin arka bahçesindeki ahşap depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ahşap depoda yangın çıktı
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Diyarbakır Yenişehir İlçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir işyerinin arka bahçesindeki depo olarak kullanılan ahşap yapıda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina görevlisi, itfaiyeyi arayıp hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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22 Mar 2024 - 13:38 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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