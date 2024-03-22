Ahşap depoda yangın çıktı

Diyarbakır Yenişehir İlçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir işyerinin arka bahçesindeki depo olarak kullanılan ahşap yapıda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina görevlisi, itfaiyeyi arayıp hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.