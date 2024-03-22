30 yıl sonra gözaltına alındı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 30 yıl önce meydana gelen Ruanda Soykırımı'na katıldığı iddia edilen 52 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Ruanda’dan 1995 yılında ABD’ye göç eden Eric Tabaro Nshimiye’nin (diğer adıyla Eric Tabaro Nshimiyimana) 1994 yılında meydana gelen ve 800 bin kişinin öldüğü Ruanda Soykırımı’na bizzat katıldığı ve ‘Tutsi erkek, kadın ve çocuklarının başlarına çivili sopayla vurduğu ve ardından palayla öldürdüğü’ iddia edildi. Nshimiye’nin ayrıca eski sınıf arkadaşı ve şu anda mahkum olan Ruandalı soykırım faili Jean Leonard Teganya'nın 2019'daki Boston duruşmasında yalan ifade verdiği yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.

Soruşturmayı yürüten İç Güvenlik Özel Ajanı Michael J. Krol, “Nshimiye, tüm zamanların en büyük insanlık trajedilerinden birine katıldığını gizlemek için yalan söylemekle suçlanıyor. İddianamede, Ruanda'da tıp öğrencisiyken gerçekleştirdiği etnik Tutsilerin cinayet ve cinsel saldırılarına ilişkin spesifik iddialar yer alıyor” açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca “İddianameye göre Nshimiye, 1990'ların başında Ruanda'nın Butare kentindeki Ruanda Üniversitesi kampüsünde tıp öğrencisiydi. O zamanlar ülkede ciddi bir etnik bölünme vardı: Nüfusun yaklaşık yüzde 85'i Hutular ve yaklaşık yüzde 14'ü Tutsilerdi. Hem Nshimiye hem de Teganya, soykırımı kışkırtan Hutu hakimiyetindeki iktidardaki Ulusal Devrimci Kalkınma Hareketi siyasi partisinin tanınmış öğrenci üyeleriydi” denildi.

RUANDA SOYKIRIMI

Ruanda’da 1994 baharında, Hutu başkanının uçağının Kigali üzerinde düşürülmesinin ardından ülke, modern tarihin en kötü etnik soykırımlarından birine sürüklendi. Hutu çoğunluğuna mensup kişiler, 100 gün boyunca aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 800 bin Tutsiyi pala ve bıçaklar başta olmak üzere silahlarla katletti.