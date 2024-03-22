Ahşap torna atölyesinde yangın

Ankara Altındağ ilçesi Mobilyacılar Sitesi Özgü Sokak'ta Nazım Aktaş ve Ümit Aktaş'ın işlettiği 2 katlı ahşap torna atölyesinde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Depodaki işlenmemiş ağaçların bulunduğu kısımda başlayan yangın, kısa sürede atölyenin tamamını sardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boş olduğu anlaşılan atölyedeki yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 4 saatte söndürüldü. Atölye kullanılamaz duruma gelirken, ağaçların bulunduğu depoda soğutma çalışması yapıldı.

YAVAŞ'DA OLAY YERİNDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine gelerek, İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri'den bilgi aldı. Siteler esnafından Bülent Irmak, komşu dükkandan çıkan dumanları görerek itfaiyeyi aradığını belirterek, "İtfaiye, 5 dakika içinde geldi. Olay yerinde bayağı uğraştılar. Yangının nedenine dair herhangi bir tahminim yok. Allah yardımcıları olsun" dedi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.