'Narkoçelik- Munzur' operasyonu; 40 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narkoçelik-Munzur' adlı operasyon düzenledi. Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 3 kilo 116 gram esrar, 288 sentetik hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kama, 1 döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 USB bellek ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.