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Kars'ta 1 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı

Kars Harakani Havalimanı'nda, değeri 1 milyon 750 bin TL olan 685,55 gram gümrük kaçağı altın kolyeler ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta 1 milyon 750 bin TL değerinde gümrük kaçağı mask

Kars Harakani Havalimanı'nda, değeri 1 milyon 750 bin TL olan 685,55 gram gümrük kaçağı altın kolyeler ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kars Harakani Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen Ermenistan uyruklu 2 kişinin boynundaki altın kolyelerden şüphelenip, inceleme yaptı. Ekipler, 2 parça halindeki 685,55 gram olan altın kolyelerin gümrük kaçağı olduğunu tespit etti. Kolyelerin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin TL olduğu belirtilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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22 Mar 2024 - 11:55 DHA Kars- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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