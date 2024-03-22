Başkasını kurtarmak isterken sel suyuna kapıldı

Kentte dün etkili olan yağış, Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde artan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, rögarlar taştı. Giriş kattaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Yaya ve sürücüler ise suların biriktiği cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı. İlçede Cudi, Sur, Nur, Caferi Sadık, Vatan, Yafes ve Dağ mahallerinde yaklaşık 60’a yakın ev ve aracın, biriken su nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunup, temizleme çalışmalarının bir an önce yapılması talimatını verdi.

Nur Mahallesi’nde sele kapılan 2 kişi, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde direğe tutunan kişi, suda sürüklenen 2 kişi kurtarmaya çalışıyor, ancak başarılı olamıyor. Bir süre sonra bu kişilerden biri kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Kurtulan kişi, selde sürüklenen diğer kişiyi de kurtarmak isterken tekrar suya kapılıyor. Bu 2 kişinin bir süre sonra kendi imkanlarıyla kurtulduğu bildirildi. İlçede yaşanan sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

3 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliği, Cizre ve Uludere ilçesinde etkili olan sağanak ile Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22 Mart Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.