Silivri'de korkutan yangın

İstanbul Silivri'de iddiaya göre atılan sigara izmariti sanayi sitesinde, bir iş yeri önündeki nöbetçi kulübesi ve karavanda yangın çıkmasına neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, dün saat 14.45 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Sanayi sitesinde bir işyerinin önünde çıktı. İddiaya göre atılan sigara izmariti önce iş yeri önündeki nöbetçi kulübesine ardından da park halindeki karavana sıçradı. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Kulübenin yanında bulunan hafif ticari araç ve karavan vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çekildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kulübeden dumanların yükselmesi ve ardından büyüyen alevler görülüyor. Görüntülerde hafif ticari aracın ve karavanın vatandaşlar tarafından çekildiği anlar da yer alıyor.