İş yerinde etil alkol ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesindeki 1 iş yerinde 2 kişinin üretim ve lisans belgesi olmadan etil alkol, AdBlue ve cam suyu imal edip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı. C.E. ile R.E. gözaltına alınırken, aramalarda 20 ton etil alkol, 4 adet üretim makinesi ve 11 adet saklama tankı ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.