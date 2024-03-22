İş yerinde etil alkol ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesindeki 1 iş yerinde 2 kişinin üretim ve lisans belgesi olmadan etil alkol, AdBlue ve cam suyu imal edip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı. C.E. ile R.E. gözaltına alınırken, aramalarda 20 ton etil alkol, 4 adet üretim makinesi ve 11 adet saklama tankı ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.