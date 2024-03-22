MÜZİĞİN DİLİYLE BACIERENLİK

Doç. Dr. Mehmet Emin Şen imzasını taşıyan Etnomüzikolojik Açıdan Bacıerenlik adlı kitap, Efe Akademi tarafından geleceğe miras olarak bırakılmak üzere raflardaki yerini aldı. Kitap, içerdiği değerlendirmeler ile Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikimi Bacıerenlik geleneğini bilimsel bir perspektifle ele alıyor.

Ankara ve çevresinin kadim yerel kimliğinin en önemli ögesi Seymenlik geleneğinin bir bileşeni olarak Bacıerenlik geleneğinin de önemli bir değer taşıdığını belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Şen, kitapta Bacıerenlik geleneği ve müziği üzerine kültürel bir analiz çalışmasının ortaya konulduğunu kaydetti.

Bacıerenlik geleneği ve müziği üzerine önemli bir çalışma

Bir devam çalışması olan kitabın temel amacının Bacıerenlik kültürünün otantik yapısını bilimsel bir bakış açısıyla ortaya koymak olduğunu ifade eden Şen, şöyle devam etti: “Müziğin diliyle Bacıerenlik geleneğinin etnomüzikolojik bağlamı ve folklorik yapısı üzerine yanıt arama çabası içerisinde hazırlanan bu çalışma; her bir figürü kültürel mirasın izlerini taşıyan savaşçı ve kahraman bir kişilikle bezenmiş Bacıeren kimliğinin; kendine özgü tavır, ritm ve hareketlerle ritüellerdeki dışavurumunun fenomenolojik bir bakış açısıyla tamamlanmıştır.

Etnomüzikolojik Açıdan Seymenlik adlı ilk kitabımın da devamı niteliğini taşıyan çalışmanınhayata geçirilmesinin ana fikrini, kültürel deformasyona maruz kalan etnik kültürlerin otantik yapısının bozulmadan sürdürebilirliğini esas alan bir yaklaşım oluşturmaktır.

Bir Türk etnomüzikoloğu olarak gayem; bu kadim geleneği son yıllar müzik endüstrisi popüler çıktılarının dışında tutarak, Ankara’ya özgü kostak tavırları tamamıyla yok eden bölge kültürü dogmalarından biri olan ontolojik odaklı müziksel unsurların yerine elektronik formların kullanımından kaynaklı geleneksel Ankara müziğinin yanlış algısını ortadan kaldırabilme öngörüsü ile Bacıeren kimliği kadim ilkesel yaklaşımının oyunlarına nasıl yansıdığı ve ne şekilde yaşatıldığı mesajını okuyucuya sunabilmektir. Umarım bir nebzede olsa kültürüme, Ankara’ma ve Ankaralı hemşehrilerime katkı sunabilmişimdir. Nice Ankara Oyun Havalarına” Şen, Kitabın hazırlık aşamasında bilgi birikimini esirgemeyen ve dernek arşivinden belge ve görseller anlamında destek sağlayan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkan Dr. Metin Özaslan’a, Bacıeren oyunları uygulamalarındaki aydınlatıcılığından ötürü Ankara Kulübü Derneği Kadın Halk Oyunları Antrenörü, Eğitimci, Araştırmacı Pınar Sert’e, Bacıeren ve Seymen kültürünü günümüzde de devam ettiren Ankara Kulübü Derneği Yönetici, Bacıeren ve Seymenleri ile üyelerine, yardımını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi, sonsuz sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.