Erzurum beyaza büründü

Erzurum'da 2 gündür etkili olan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırırken, kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 30, Palandöken Kayak Merkezi'nde de 141 santimetreye ulaştı. Diğer yandan 147 kırsal mahallenin yolu, kardan ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Hasan Çokadar (66), "Kar, çok yağıyor. Hastaneye özel aracım yerine dolmuş ya da otobüse binmeyi tercih ettim. İnşallah fazla yağmaz. Çünkü biliyorsunuz; bahar ayındayız, çiçeklerin, ağaçların açacağı bir zaman. Ama Allah'ın verdiği bir şey hamdolsun" dedi.