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Gazdan zehirlenen çift, öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa (58) ve Ayşe Topuz (77) çifti, hayatını kaybetti.

Gazdan zehirlenen çift, öldü mask
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Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Hilmi Şekerci Caddesi’nde iki katlı müstakil evde oturan Mustafa ve Ayşe Topuz çiftinin kızları Kamuran Yavuz, sahura kaldırmak için aradığı anne ve babasına ulaşamadı. Bunun üzerinde aynı ilçede yaşayan Yavuz, durumdan şüphelenerek eve geldi. İçeri girdiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşan Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmokosit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

# gaz, Çift, Zehirlenme, için, Sağlık

22 Mar 2024 - 11:05 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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