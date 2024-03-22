Gazdan zehirlenen çift, öldü

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Hilmi Şekerci Caddesi’nde iki katlı müstakil evde oturan Mustafa ve Ayşe Topuz çiftinin kızları Kamuran Yavuz, sahura kaldırmak için aradığı anne ve babasına ulaşamadı. Bunun üzerinde aynı ilçede yaşayan Yavuz, durumdan şüphelenerek eve geldi. İçeri girdiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşan Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmokosit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.