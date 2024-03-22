Üsküdar'da motosiklet kazası

Üsküdar Vecdi Diker Tüneli'nde emniyet şeridinden ilerleyen motosikletli kontrolünü kaybederek yere düştü. Sürücü yerde sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi. Kaskı ve ekipmanı tam olan sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza kameraya yansıdı.

Kaza, 20 Mart Çarşamba günü Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir aracın emniyet şeridine doğru manevra yapmasıyla frene bastı. Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek sürüklenirken, motosiklet bir araca çarparak durabildi. Kaskı ve ekipmanları tam olan motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yerde metrelerce sürüklenen motosikletli kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, bir motosikletli ve araç sürücüsü hemen yardıma koştu. Yardıma gelen motosikletlinin, başka bir araç sürücüsüne eliyle emniyet şeridini işaret ederek tepki gösterdiği görüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Tünelde yaşanan motosiklet kazası bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde tünel içinde emniyet şeridinde ilerleyen motosikletlinin hâkimiyetini kaybederek düşmesi, ardından metrelerce sürüklenmesi ve motosikletin araca çarpması yer alıyor.