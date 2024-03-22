Hakkari'de yollar ulaşıma kapandı

Hakkari Yüksekova'da sabah saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı kent genelinde 17 köy ve 30 mezra olmak üzere 47 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kardan kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışı ilçe merkezinde trafikte aksamalara da neden oluyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.