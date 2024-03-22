Otomobilin bagajında cesetle saatlerce tur attılar

İZMİR'de E.Ö.'nün tanık olduğu cinayeti itiraf etmesi ile kuyumcu Bekir Bozar'ın (68) cesedi, bir otomobilin bagajında bulundu. Çocukluk arkadaşı F.B.'nin (24) 3 kurşunla Bozar'ı borç meselesi nedeniyle öldürdüğünü anlatan E.Ö., bu sırada aracı kullandığını, cesetle Manisa'ya gittiklerini, sabaha kadar tur attıktan sonra tekrar İzmir'e döndüklerini de itiraf etti. Bozar'ın dükkanında altın çalıp, olaydan 1 gün sonra borçlarını ödediği de ortaya çıkan F.B. her yerde aranırken, cinayeti detaylıca anlatan E.Ö.'nün polisteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün akşam Bornova ilçesindeki polis merkezine giden E.Ö.'nün (24), Kazımdirik Mahallesi 364/1 Sokak'taki özel bir hastanenin otoparkındaki 35 TU 261 plakalı otomobilin bagajında ceset olduğunu ihbar etmesi ile ortaya çıktı. Harekete geçen ekipler, otomobilin bagajında başından 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedi buldu. Otomobilin bulunduğu bölgeyi emniyet şeridi ile kapatan polis, detaylı inceleme yaptı. Cesedin kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'a ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Bozar adına kiralandığı tespit edildi. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

İhbarı yapan E.Ö. ifadesinde, cinayet ile ilgili bağını da anlattı. E.Ö., 19 Mart akşamı çocukluk arkadaşı F.B.'nin kendisini arayarak, Burak Reis Caddesi'ne çağırdığını kaydetti. E.Ö., adrese gittiğinde kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar ile F.B.'nin aynı otomobilde olduğunu söyledi. Tarafların isteği ile otomobili kendisinin kullandığını belirten E.Ö., kuyumcu Bozar'ın yanındaki ön koltuğa, arkadaşı F.B.'nin ise arka koltuğa oturduğunu belirtti. Bekir Bozar'ı eve bırakmak için yola çıktıklarını anlatan E.Ö., bir süre sonra kuyumcu ile arkadaşının alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını kaydetti. Tartışma sırasında F.B.'nin tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar'ı öldürdükten sonra durmadan otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini anlattı.

BAGAJDAKİ CESETLE SABAHA KADAR GEZMİŞLER

E.Ö., ifadesinin devamında, bir süre gittikten sonra F.B.'nin talimatıyla tenha bir bölgede durup, Bekir Bozar'ın cenazesini otomobilin bagajına taşıdıklarını ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kilometrelerce dolaştıktan sonra sabah saatlerinde tekrar İzmir'e döndüklerini anlattı. E.Ö., otomobili özel bir hastanenin otoparkına bıraktıktan sonra F.B.'nin eve gidip duş alıp, ardından polise teslim olacağını belirterek, ayrıldığını söyledi. Ancak gün boyu aramasına rağmen F.B.'ye ulaşamadığını anlatan E.Ö., teslim olmadığını öğrenince de kendisinin olayı ihbar etmek üzere polis merkezine geldiğini anlattı. E.Ö. ayrıca F.B.'nin kullandığı tabancayı parçalayıp, belirli aralıklarla parçalarını otoyolda farklı noktalara attığını da kaydetti.

DÜKKANDAN DA ALTIN ÇALMIŞ

Cinayet şüphelisi F.B.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığını da belirlendi. Ayrıca F.B.'nin olaydan 1 gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dükkanda detaylı arama yaptı. İnceleme sonrası dükkana mühür vurulurken, E.Ö.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.