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İnci Taneleri yine sosyal medyayı salladı!

Yıllar sonra televizyon ekranlarına geri dönen Yılmaz Erdoğan'ı hayranlarıyla buluşturan "İnci Taneleri" dizisi, yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizinin son bölümünde, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin seslendirdiği "Yazan Kalem Siyah" şarkısı anları, izleyicilerin dikkatini çekti ve bu sahneye yoğun bir şekilde yorumlar yapıldı.

İnci Taneleri yine sosyal medyayı salladı! mask

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, ilk yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Kubilay Aka gibi usta oyuncuları kadrosunda buluşturan dizi, yeni bölümüyle izleyicileri adeta büyüledi.

İnci Taneleri dizisinde, ramazan ayı dolayısıyla pavyon sahnelerine ara verilmesi kararı alındı. Ancak, son bölümde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin "Yazan Kalem Siyah" şarkısını seslendirdiği anlar izleyicileri büyüledi ve Erdoğan'ın performansı büyük beğeni topladı.

İnci Taneleri'ndeki o sahneye sosyal medyada; 'Dilber'i oynatamayınca Azem'i söyletiyorlar', ' Her bölümü muhteşem', 'Muhteşem ses muhteşem oyunculuk', 'Adam şarkıyı hissettiriyor', 'Ne kadar güzel söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.

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22 Mar 2024 - 10:26 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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