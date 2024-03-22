- Asayiş

"4 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"4 terörist etkisiz hale getirildi" mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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22 Mar 2024 - 10:29 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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