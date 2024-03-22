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Zelenski'den saldırı sonrası açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamada, "Dünya, Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince açık bir şekilde görüyor" ifadesini kullandı.

Zelenski'den saldırı sonrası açıklama mask

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, dün gece Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak 60'tan fazla "Şahed" insansız hava aracı ve 90'a yakın çeşitli tipte füze fırlattığını kamuoyuna duyurdu. Zelenskyy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Rusya, Ukrayna'ya 60'tan fazla "Şahed" insansız hava aracı ve 90'a yakın çeşitli tipte füze fırlattı. Dünya, Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince açık  bir şekilde görüyor: enerji santralleri ve enerji tedarik hatları, hidroelektrik barajı, sıradan konut binaları ve hatta bir troleybüs. Rusya insanların günlük yaşamlarıyla savaş halinde. Bu terörde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Saldırıdan etkilenen şehirlerin tamamında gerekli hizmetler halihazırda konuşlandırılmış durumda. Kurtarma ekipleri, enerji mühendisleri, bölgesel ve  yerel yetkililer,  polis ve kamu hizmetleri insanlara yardım ediyor. Kimse yardımsız kalmayacak. Elektrik enerjisi yeniden sağlanıyor. Kharkiv ve bölgesi, Zaporizhzhia, Sumy, Poltava, Dnipro, Odesa, Khmelnytskyi ve bölgesi, Vinnytsia ve Ivano-Frankivsk'te dün gece itibarıyla toparlanma başladı.

Ukrayna'ya yönelik yardım paketlerinin aksine Rus füzelerinde gecikme yaşanmıyor. "Şahed" insansız hava araçları, bazı politikacıların aksine kararsızlığa sahip değil. Gecikmelerin ve ertelenen kararların maliyetini anlamak kritik öneme sahiptir.

Vatansever sistemler Kharkiv ve Zaporizhia'yı korumalı; İnsanları, altyapıyı, evleri ve barajları korumak  için hava savunması gereklidir. Ortaklarımız tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunu biliyor. Kesinlikle bizi destekleyebilirler. Bunlar gerekli kararlardır. Moskova'dan gelen bu vahşilerden canın korunması gerekiyor."

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22 Mar 2024 - 10:18 - Dünya

Mahreç  Melisa Sapaz

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