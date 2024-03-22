Zelenski'den saldırı sonrası açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, dün gece Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak 60'tan fazla "Şahed" insansız hava aracı ve 90'a yakın çeşitli tipte füze fırlattığını kamuoyuna duyurdu. Zelenskyy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu gece Rusya, Ukrayna'ya 60'tan fazla "Şahed" insansız hava aracı ve 90'a yakın çeşitli tipte füze fırlattı. Dünya, Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince açık bir şekilde görüyor: enerji santralleri ve enerji tedarik hatları, hidroelektrik barajı, sıradan konut binaları ve hatta bir troleybüs. Rusya insanların günlük yaşamlarıyla savaş halinde. Bu terörde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Saldırıdan etkilenen şehirlerin tamamında gerekli hizmetler halihazırda konuşlandırılmış durumda. Kurtarma ekipleri, enerji mühendisleri, bölgesel ve yerel yetkililer, polis ve kamu hizmetleri insanlara yardım ediyor. Kimse yardımsız kalmayacak. Elektrik enerjisi yeniden sağlanıyor. Kharkiv ve bölgesi, Zaporizhzhia, Sumy, Poltava, Dnipro, Odesa, Khmelnytskyi ve bölgesi, Vinnytsia ve Ivano-Frankivsk'te dün gece itibarıyla toparlanma başladı.
Ukrayna'ya yönelik yardım paketlerinin aksine Rus füzelerinde gecikme yaşanmıyor. "Şahed" insansız hava araçları, bazı politikacıların aksine kararsızlığa sahip değil. Gecikmelerin ve ertelenen kararların maliyetini anlamak kritik öneme sahiptir.
Vatansever sistemler Kharkiv ve Zaporizhia'yı korumalı; İnsanları, altyapıyı, evleri ve barajları korumak için hava savunması gereklidir. Ortaklarımız tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunu biliyor. Kesinlikle bizi destekleyebilirler. Bunlar gerekli kararlardır. Moskova'dan gelen bu vahşilerden canın korunması gerekiyor."
This night, Russia launched over 60 "Shahed" drones and nearly 90 missiles of various types at Ukraine. The world sees the Russian terrorists' targets as clearly as possible: power plants and energy supply lines, a hydroelectric dam, ordinary residential buildings, and even a… pic.twitter.com/5dX2fAMMiE
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.