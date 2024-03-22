Şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çekleri çalarak bunları dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik operasyon başlatmıştı. Yaklaşık 11 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 4 gün önce operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli, Ankara Gaziantep, İzmir, Hatay Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen toplam 64 adrese yaptıkları baskında 2'si avukat 46 şüpheliyi gözaltına almıştı.

ŞÜPHELİLERİN ARAÇLARINA VE TAŞINMAZLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 45 gerçek ve 61 tüzel şüphelinin 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçuna' karıştıkları değerlendirildi. Bu kapsamda suç geliriyle elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 34 taşıt ile İstanbul'da 11 daire, 3 arsa, Edirne'de 2 daire, Çanakkale'de 5 arsa, Kocaeli'nde 1 arsa, İzmir'de 1 daire, Ankara'da 1 iş yeri ve Tekirdağ'da 1 daireye el konuldu.

78 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polisin yaptığı soruşturmada, vadeli çalıntı çeklerin, paravan şirketler üzerinden birden fazla ciro yapılarak ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği tespit edildi. Şüphelilerin paravan şirketleri, üzerine hiçbir mal varlığı bulunmayan kişiler üzerine kurduğu öğrenildi. Çete üyelerinin avukatlar aracılığı ile mağdur şirketlere icra takibi başlattığı, bu şirketlerin banka hesaplarına bloke koydurdukları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla yaklaşık 78 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2'si kadın 46 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı iki minibüsle adliyeye götürüldüler.

OPERASYONU İÇİŞLERİ BAKANI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-14" operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı Organize Suç Örgütü (Nitelikli Dolandırıcılık) çökertildi" ifadelerine yer verdi.