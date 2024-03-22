Evde paketleme işinde dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden vatandaşların dolandırıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada; sonucu sosyal medya platformu üzerinden evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle 'kaparo veya güvence bedeli' adı altında para toplandığını ortaya çıkardı. Ekipler, çalışmayı derinleştirerek vatandaşları dolandıranların kimliğini belirledikten sonra Cumhuriyet savcılığından alınan arama ve gözaltı kararı ile 19 kişiyi yakalamak için Mersin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Operasyon sonucu Mersin'de 9, Van'da 3, Adana'da 1, Antalya'da 1, Kahramanmaraş'ta 1, Muğla'da 1 ve Mardin'de 1 kişi olmak üzere toplamda 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, emniyette götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.