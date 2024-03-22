- Asayiş

Evde paketleme işinde dolandırıcılık

Mersin merkezli operasyonda sosyal medya üzerinden evde paketleme işi yaptırarak para kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve vatandaşları mağdur eden Van, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Muğla ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Evde paketleme işinde dolandırıcılık
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden vatandaşların dolandırıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada; sonucu sosyal medya platformu üzerinden evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle 'kaparo veya güvence bedeli' adı altında para toplandığını ortaya çıkardı. Ekipler, çalışmayı derinleştirerek vatandaşları dolandıranların kimliğini belirledikten sonra Cumhuriyet savcılığından alınan arama ve gözaltı kararı ile 19 kişiyi yakalamak için Mersin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Operasyon sonucu Mersin'de 9, Van'da 3, Adana'da 1, Antalya'da 1, Kahramanmaraş'ta 1, Muğla'da 1 ve Mardin'de 1 kişi olmak üzere toplamda 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, emniyette götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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22 Mar 2024 - 10:21 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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