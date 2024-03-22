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Şahane Hayatım'a yıldız transfer

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin bulunduğu Şahane Hayatım dizisinde gerilim yine tavan yapacak. Usta oyuncu, Şahane Hayatım projesi için anlaşmaya vardı.

Şahane Hayatım'a yıldız transfer mask
Şahane Hayatım'a yıldız transfer
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Ay Yapım'ın güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle öne çıkan "Şahane Hayatım" dizisi, ilk yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği dizinin kadrosuna büyük bir sürpriz isim daha ekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın raporuna göre, Altan Gördüm, "Macit" karakteriyle diziye katılacak ve Aysel'in geçmişinden gelen bir figür olarak hikayeye yeni bir boyut katacak, tansiyonu yükseltecek.

Şahane Hayatım'a yıldız transfer

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22 Mar 2024 - 10:08 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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