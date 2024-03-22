Şahane Hayatım'a yıldız transfer

Ay Yapım'ın güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle öne çıkan "Şahane Hayatım" dizisi, ilk yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği dizinin kadrosuna büyük bir sürpriz isim daha ekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın raporuna göre, Altan Gördüm, "Macit" karakteriyle diziye katılacak ve Aysel'in geçmişinden gelen bir figür olarak hikayeye yeni bir boyut katacak, tansiyonu yükseltecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.