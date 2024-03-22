Şahane Hayatım'a yıldız transfer

Ay Yapım'ın güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle öne çıkan "Şahane Hayatım" dizisi, ilk yayınlandığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği dizinin kadrosuna büyük bir sürpriz isim daha ekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın raporuna göre, Altan Gördüm, "Macit" karakteriyle diziye katılacak ve Aysel'in geçmişinden gelen bir figür olarak hikayeye yeni bir boyut katacak, tansiyonu yükseltecek.