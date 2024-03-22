22 Mar 2024 - 09:58- Magazin G:

Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yayınlanmaya başladığı günden itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her yeni bölümüyle büyük yankı uyandıran dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, dizide izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşanacağı haberleri dolaşıyor.

Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık! mask
Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık!
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini üstlendiği ‘Yalı Çapkını’ dizisi, ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. Yaklaşan yeni bölümde, izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak.

Diziye ikinci sezonun başında Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet karakteriyle katılan Binnur Kaya, ekibe veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nükhet karakterinin diziden ayrılışı büyük merak uyandıracak. Senaryo gereği sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için projeden ayrılacak olan karakterin ilerleyen bölümlerde diziye dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Mehmet Barış Günger'in senaryosunu yazdığı dizide, Halis Ağa'nın Hattuç ile evlenme kararı alması büyük bir sürpriz olacak ve geniş yankı uyandıracak.

Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık!

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22 Mar 2024 - 09:58 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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