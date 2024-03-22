Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini üstlendiği ‘Yalı Çapkını’ dizisi, ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. Yaklaşan yeni bölümde, izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak.

Diziye ikinci sezonun başında Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet karakteriyle katılan Binnur Kaya, ekibe veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nükhet karakterinin diziden ayrılışı büyük merak uyandıracak. Senaryo gereği sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için projeden ayrılacak olan karakterin ilerleyen bölümlerde diziye dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Mehmet Barış Günger'in senaryosunu yazdığı dizide, Halis Ağa'nın Hattuç ile evlenme kararı alması büyük bir sürpriz olacak ve geniş yankı uyandıracak.