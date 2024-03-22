Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini üstlendiği ‘Yalı Çapkını’ dizisi, ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. Yaklaşan yeni bölümde, izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak.
Diziye ikinci sezonun başında Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet karakteriyle katılan Binnur Kaya, ekibe veda edecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nükhet karakterinin diziden ayrılışı büyük merak uyandıracak. Senaryo gereği sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için projeden ayrılacak olan karakterin ilerleyen bölümlerde diziye dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Mehmet Barış Günger'in senaryosunu yazdığı dizide, Halis Ağa'nın Hattuç ile evlenme kararı alması büyük bir sürpriz olacak ve geniş yankı uyandıracak.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.