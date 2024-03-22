Cizre'de 2 kişi sele kapıldı

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, sele yol açtı. Sele kapılan 2 kişinin korku dolu anları birbirlerine sarılarak kurtulmaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Selde sürüklenen 2 kişinin kurtulması için evlerinin camından bağırarak yönlendirme yapmaya çalışanlar, o anları saniye saniye kaydetti.