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Cizre'de 2 kişi sele kapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, sele yol açtı.

Cizre'de 2 kişi sele kapıldı
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, sele yol açtı. Sele kapılan 2 kişinin korku dolu anları birbirlerine sarılarak kurtulmaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Selde sürüklenen 2 kişinin kurtulması için evlerinin camından bağırarak yönlendirme yapmaya çalışanlar, o anları saniye saniye kaydetti.

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22 Mar 2024 - 09:59 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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