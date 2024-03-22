72 kilo verdi!

Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra sıkça gündeme gelen kilo verme süreciyle de dikkat çekiyor. Birçok dizi ve filmde başarılı performans sergileyen Gündoğdu, sağlık ve estetik alanındaki değişimiyle de konuşuluyor.

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, Avrupa Yakası, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi dizilerde başarılı performanslar sergiledi. Kilo problemleriyle mücadele eden Gündoğdu, 138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yaparak ve mide küçültme ameliyatı geçirerek 72 kilo verdiğini açıkladı. Son olarak bir giyim markası için çektiği pozları Instagram hesabından paylaşan Gündoğdu, görenleri şaşırtan yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun muazzam dönüşümü, hayranlarını ve takipçilerini adeta büyüledi. Gündoğdu için "Günden güne eriyor" şeklinde yapılan yorumlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Gündoğdu, daha önce yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum."