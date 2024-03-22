Develi, Ramazan çadırını ziyaret etti

İstanbul, Sultangazi Etkinlik alanına kurulan Ramazan Etkinlik Çadırı’na Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, TV sunucusu ve yazar Bekir Develi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleştirdiği söyleşide Gazze’deki olaylara değinen Develi, “İstatiksel bir çalışma yapıldı ve şu fark edildi ki son 4 yılda dünyada olan bütün savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 400’ün üzerinde değil. Bugün 166’ncı gün ve 166 gün içerisinde son 4 yılda dünyada vuku bulan bütün savaşlarda öldürülmeyen kadar çocuk bugün Gazze’de katledildi. Gazzelilerin hemen hemen hepsi Refah’ta 11 kilometrelik alanda sıkışmış durumda. Mısır’da kimse o tarafa geçmesin dite kapıyı kapattı, tel örgüler çekti. Şu an o 11 kilometrede bulunan 2 milyon insanı bombalıyorlar. Bütün bunlar cereyan ederken 56 İslam ülkesi olan biteni sadece seyrediyor” dedi.

DURSUN: BİZİM YAPTIĞIMIZ HER İŞ RAMAZANIN MANEVİYATINA VE RUHUNA UYGUN

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Hem eski Ramazanları hatırlatmaya çalışıyor hem de yeni nesil bir Ramazan etkinliği kutlamaya çalışıyoruz. Öncelikle burası Sultangazi, Sultanşehir 81 vilayetin güzel insanlarının yaşadığı güzel bir ilçeden bahsediyoruz. Bu ilçede her Ramazan farklı farklı programlarla vatandaşlarımızla iç içe olmaya çalışıyoruz. Bugün de bu görmüş olduğunuz etkinlik çadırımızda 32 sivil toplum kuruluşları, derneklerimizi buluşturuyoruz. Saat 20.30 da başlayan çocuk oyunlarımız var ama bizim yaptığımız her iş Ramazanın maneviyatına ve ruhuna uygun işler. Biz buna özen gösteriyoruz. Eğer Ramazan programı yapıyorsak bunun özenli olması gerekiyor. Sonrasında çeşitli söyleşilerle, dinletilerle sahura kadar devam eden çok özel bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz Ramazan ruhuna uygun eğleniyorlar. Anneler ve babalar çocuklarıyla Ramazan muhabetini burada paylaşıyor. Buranın bizim için bir özel tarafı da şu Ramazan boyunca insanlar gelebilecekleri, dostlarıyla bir arada olabilecekleri muhabbet edebilecekleri Ramazan ruhuna uygun işlerle burada buluşabilecekleri bir alan burası. Biz bu alanda dostlukları, arkadaşlıkları güçlendirmeye ve Ramazanın ruhuna uygun olarak da Ramazanın bereketini de sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“ESKİ GÜNLERİ YAD EDİYORLAR”

Ramazan Etkinlik Çadırı’na katılan vatandaşlardan Reyhan Türkmen, “Her akşam çocuklarımı buraya gönül rahatlığıyla getiriyorum. Onlar da eski günleri yad ediyorlar. Burada her memleketin kendine özgü statlar var, onları gösteriyoruz, sohbetler oluyor ve hocalarımız katılıyor. Sağ olsun belediye başkanımız da bizden birisi olduğu için buraya geliyor, her akşam bizimle beraber o da burayı geziyor, çocuklarımızla ilgileniyor. Burası çok güzel, çocuklar için eğlenceler de var. Severek geliyoruz” dedi.

RAMAZAN ÇADIRI HAKKINDA

Sultangazi Etkinlik Alanı’na kurulan Ramazan Çadırı; sevilen isimlerle sohbet ve söyleşiden çocuk etkinliklerine, Kur-anı kerim tilavetinden ilahi dinletisine kadar bir ay boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Her akşam çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Alanı ziyaret eden çocuklar için oluşturulan ikram dağıtım noktasında pamuk şekerden patlamış mısıra en sevilen lezzetler çocuklara dağıtılıyor. Ramazan Çadırını ziyaret eden vatandaşlar, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına ait stantlarda bol bol hasbihal ediyor.

Etkinlik Çadırında Sultangazi Belediyesi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) kursiyerleri tarafımdan üretilen el emeği ürünlerin satışa sunulduğu bir stant ile Sultangazili yazarların okurlarıyla buluştuğu bir stant da yer alıyor.