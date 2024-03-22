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Başkentte kar yağışı devam ediyor

Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Başkentte kar yağışı devam ediyor
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Ankara'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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22 Mar 2024 - 09:41 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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