Şişli'de sürücüler tartışma çıkardı

İstanbul, Barbaros Bulvarı'nda öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre 34 HBC 213 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine korna çalan 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı. Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi. Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı.