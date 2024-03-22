Bitlis'te eğitime 1 gün ara

Bitlis'te etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kentte ilk ve ortaöğretimde eğitime 22 Mart Cuma günü ara verildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada,“ Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 22.03. 2024 tarihinde merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köylerimizde resmi ve özel eğitim kurumlarında Özel Eğitim Kursları, Rehberlik Merkezleri ve Halk Eğitim Kursları dahil eğitime 1 gün ara verilmiştir.” denildi..
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.