Küçükçekmece'de yangın

İstanbul, Küçükçekmece'de İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairde çıktı. İddiaya göre, dairenin salonundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla dairede mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.