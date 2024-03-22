Antakya'da sokak hayvanlarına uzanan yaşam eli



Yerel topluluğun işbirliği ve kurumsal firmaların sponsorluklarıyla gerçekleştirilen bu önemli sosyal sorumluluk projesine, isteyen gönüllüler maddi ve ayni bağışlar veya projeyi sosyal medyalarından yayarak destekte bulunulabiliyor.



Haydiko tarafından Antakya'da başlatılan proje, sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor. Kısırlaştırma operasyonları, hayvan popülasyonunun kontrol altında tutulmasını sağlayarak hem hayvanların hem de toplumun refahını artırıyor. Ayrıca, tedavi faaliyetleriyle hastalıklarla mücadele eden ve acil müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlara yardım ediliyor.



Haydiko Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, “Birlikte Yaşamak Mümkün” sloganıyla hayata geçirdikleri bu projeyi “ bir değişim yolculuğu'' olarak nitelendiriyor ve Antakya'da sokak hayvanlarının kısırlaştırma operasyonları için şu açıklamaları yapıyor: “Kısırlaştırma, sokak hayvanlarının sağlıklı ve mutlu yaşamlar sürdürebilmeleri için kritik bir adımdır. Bu operasyonlar, hayvan popülasyonunu kontrol altında tutarak, onların açlık, hastalık ve zorlu yaşam koşullarıyla karşılaşma risklerini azaltır. Sağlıklı bir sokak hayvanı popülasyonu, ekosistemimizin dengesini korur ve insan-hayvan ilişkilerinde daha pozitif bir ortam yaratır. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bizler, bu haklara saygı duymakla yükümlüyüz. Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, onların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlar ve hayvanların haklarının korunmasına katkıda bulunur. Bu süreç, aynı zamanda hayvanlarla empati kurmamızı ve onlara daha şefkatli yaklaşmamızı teşvik eder. Antakya'da, sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma operasyonları, bu canlıların yaşam kalitesini artırmak ve Antakya'yı onlar için daha güvenli bir yer haline getirmek amacıyla titizlikle yürütülüyor. Bu operasyonlar, yerel yönetimler, hayvan hakları örgütleri ve gönüllülerin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.





Haydiko'nun başlattığı bu girişim, toplumsal bilinci artırma ve topluluk üyelerini hayvan refahı konusunda daha aktif rol almaya teşvik etme hedefi taşıyor. Projenin başarısının, toplumun katılımı ve desteğiyle doğru orantılı olduğuna inanıyoruz. Bu proje, sadece bugünün sokak hayvanlarına değil, aynı zamanda gelecek nesillere de yatırım yapmayı hedefliyor. Proje, daha adil, sağlıklı ve hayvan dostu bir toplum inşa etme yolunda önemli bir adımdır.

Antakya'daki her bireyi ve kurumu, bu önemli amaca destek olmaya çağırıyoruz. Tüm Türkiye'den gönüllü katılım, maddi ve ayni bağışlar veya projenin sosyal medyada yayılmasına yardımcı olmak gibi birçok şekilde katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”