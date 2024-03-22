Kişilik bozukluğu belitilerine dikkat

Sorumluluk almaktan kaçınan, kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla ayrı görüşte olmadığını söylemekte güçlük çeken, istemediği birşeyde hayır diyemeyen, evli dahi olsa bir karar alacağı zaman annesinden ya da babasından onay alma ihtiyacı duyan, ilişkilerinde kendisini ifade etmekte zorlanan, yalnızken kendini rahatsız ve çaresiz hisseden bu nedenle terkedilme korkusu yaşayan ve genellikle internet, telefon, sigara, alkol gibi bağımlılıkları olan biriyle mi birliktesin?

O halde bilmelisin ki birlikte olduğun kişi; Bağımlı Kişilik Bozukluğu özellikleri gösteriyor.

Bağımlı kişilik bozukluğu özelliklerine sahip kişiler kolay kolay ''Hayır'' diyemezler, bir haksızlık durumunda kendilerini savunmakta güçlük çekerler, başaramayacağı korkusuyla sorumluluk almaktan kaçınırlar, aldıkları her kararda onay alma ihtiyacı duyarlar özellikle bu kişiler evliyse daha çok anne babalarının kararlarıyla hareket ederler ya da bir karar alacağı zaman anne babalarının onaylarını almadan harekete geçmezler ve bu sebeple anne babalarıyla iç içe olmak isterler. Bu kişilerin eşleri en çok ikinci plana atıldıklarından yakınırlar ve eşleri için aşırı anneci yakıştırması yaparlar.

Nedeni çocukluğa dayanan ve toplumda yaygın görülen bir kişilik bozukluğu olan Bağımlı Kişilik Bozukluğu; özellikle 1,5-3,5 yaşları arasında ebeveynin aşırı koruyucu ve baskıcı tutumu ile oluşur ve gelişmeye devam eder. Girişimleri engellenen çocuğun kendini yetersiz ve değersiz hissetmesiyle başlarda özgüven eksikliği problemi olarak kendini gösterir ancak ebeveynin bu tutumumlarını çocuk büyüyene kadar hatta evlenip çoluk çocuğa karışana kadar sürdürmesiyle önceleri sadece özgüven eksikliği yaşayan çocuk zamanla yetişkinliğe doğru kişilik bozukluğu olarak karşısına çıkar ve kişi kendini farketmezse bir ömür ebeveynine bağımlı hisseder.

Eğer ki eşin bu özelliklere sahipse artık bunun nedenini tahmin edebilirsin. O halde sen çocuğunu aşırı koruyucu ve baskıcı tutumundan koru ki; çocuğun kimseye veya herhangi birşeye bağımlı olmasın ve kendine güvensin.