Canlı yayın konuğu olduğu ulusal televizyon kanalında “Hatay Yeniden” vizyonunu anlatan İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay’da kültürümüzün önemli yapıtaşları olan esnafın ve zanaatkârın da kazanacağını açıkladı.

NUSRET CÖMERT: YENİ HATAY’DA ŞEHRİN İÇİNDE AVM’LER OLMAYACAK, ESNAF KAZANACAK!

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, canlı yayın konuğu olduğu ulusal televizyon kanalında “Hatay Yeniden” vizyonunu anlatırken hemşehrilerinin teveccühüyle iş başına geldiğinde Hatay’ın şehir merkezlerinde AVM’lerin olmayacağını esnafın ve zanaatkârın kazanacağını belirtti. Nusret Cömert, “Esnaf kültürü Hatay’ın özüdür.” vurgusu yaptı.

“Hatay’ın tarihi alanlarını koruyacağım”



İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, TV 100 televizyon kanalında canlı yayınlanan Güne Bakış programında Hande Aydemir’in sorularını cevaplandırırken Hatay’ın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak afetlere dirençli, modern, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Nusret Cömert, “Hatay’ın tarihi alanlarını ve tarım arazilerini koruyarak hazırladığım plan ile altyapısı ve üstyapısının doğru şekilde oluşturulduğu, ulaşım entegrasyonun sağlandığı, lojistik düzenlemelerinin yapıldığı, ihtiyaca uygun işyerlerinin belirlendiği, sanayi ve üretim alanlarının büyümeye elverişli olarak planlanıp hayata geçirildiği ve kent peyzajının yapıldığı güzel Hatay’ı yeniden inşa edeceğim. Şehrimizde ‘Yeni Hatay’ yaşam bölgeleri oluşturacağım. Yeni Hatay’da parklar, okullar, kreşler, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve spor alanları olacak. Her kesimden ve her yaştan vatandaşım için kafeler, restoranlar, kültür, sanat merkezleri ve sosyal yaşam alanları olacak. Bunları hafif raylı sistemlerle birbirine bağlayacağım.” dedi.

“Hatay’ın şehir merkezlerinde AVM olmayacak, Hatay esnafı ve zanaatkârı kazanacak”



Bir soru üzerine Hataylı esnaf ve zanaatkârın sorunlarını, sıkıntıları ve taleplerini değerlendiren Nusret Cömert, “Esnaf ve zanaatkârımızı temsil eden meslek odalarıyla istişareler yapıyorum, iş yerlerini ziyaret ediyorum. Esnafımıza Hatay’ın tarihi ve kültürel yapısını koruyacağım diye söz veriyorum. Çünkü esnafımız bu kültürün en önemli parçası. Esnaf kültürü Hatay’ın özüdür. Hizmet dönemimde esnaf ve zanaatkârımız; yıkım görüntüsünün hafızalardan silindiği, hayatın normalleştiği, haksız rekabetin önlendiği, eşit şartlarda ticari faaliyetlerini yapabildiği, altyapısı düzgün ve kalıcı işyerlerinde hizmet verecek. Hatay’ın şehir merkezlerinde AVM’ler olmayacak. Hatay esnafı kazanacak.” diye konuştu.

“Hatay’ımız için bir koordinatör görevi yürüteceğim”



Hatay Yeniden vizyonunu birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayış temelinde oluşturduğunu anlatan Nusret Cömert, katma değerli tarımsal üretimin artırılması, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, yeni sanayi alanlarının oluşturulması, lojistik kabiliyetlerin güçlendirilmesi, karma organize sanayi bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kurulumu, mesleki eğitim ve istihdamın artırılması ile ilgili projelerini detaylandırdı.

Nusret Cömert, “Hatay’ı yeniden inşa ederken projeler ve finansmanı için yerel ve ulusal kaynakları değerlendirirken uluslararası kurum ve kuruluşların finans ve bilgi kaynaklarını harekete geçireceğim. Birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayışı hakim kılarak Hatay’ımız için bir koordinatör görevi yürüteceğim.” dedi.