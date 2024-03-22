Belgorod sakinlerine tahliye çağrısı

Batı Rusya'nın Belgorod bölgesindeki yetkililer, Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılar nedeniyle Ukrayna sınırına yakın yaşayan sakinleri tahliye etmeye çağırdılar.
Belgorod bölgesinin Graivoron ilçesinin başkanı Gennady Bondaryov, bölgedeki "gergin durumun devam ettiğini" belirterek yerel halkı gönüllü olarak tahliye etmeleri için çağırdı.
Moskova'nın iki yılı aşkın bir süre önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana defalarca saldırıya uğrayan Graivoron bölgesi, bölgesel başkent Belgorod'un 50 kilometre batısında yer alıyor ve Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunuyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.