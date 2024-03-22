Belgorod sakinlerine tahliye çağrısı

Batı Rusya'nın Belgorod bölgesindeki yetkililer, Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılar nedeniyle Ukrayna sınırına yakın yaşayan sakinleri tahliye etmeye çağırdılar.

Belgorod bölgesinin Graivoron ilçesinin başkanı Gennady Bondaryov, bölgedeki "gergin durumun devam ettiğini" belirterek yerel halkı gönüllü olarak tahliye etmeleri için çağırdı.

Moskova'nın iki yılı aşkın bir süre önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana defalarca saldırıya uğrayan Graivoron bölgesi, bölgesel başkent Belgorod'un 50 kilometre batısında yer alıyor ve Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunuyor.